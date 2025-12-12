Abschluss des Jubiläumsjahrs

Kürzlich lud die Musikschule Region Laufenburg (MSRL) zum Musikmärchen ein. Das Interesse war gross. Julia Weiss, Präsidentin des Vereins MSRL, begrüsste die Anwesenden und liess die Brasserie, ein Ensemble mit Blechbläsern, sogleich das Konzert starten. Wenn sich ...

Kürzlich lud die Musikschule Region Laufenburg (MSRL) zum Musikmärchen ein. Das Interesse war gross. Julia Weiss, Präsidentin des Vereins MSRL, begrüsste die Anwesenden und liess die Brasserie, ein Ensemble mit Blechbläsern, sogleich das Konzert starten. Wenn sich Hänsel und Gretel im dunklen Wald verirren, beginnt ein spannendes Abenteuer. Mit viel Gestik erzählte Stefanie Braun das Märchen und verzauberte alle Kinder und Begleitpersonen. Stimmlich meisterte sie mal kreischend-hohe Lacher, dann tief gesprochene Passagen und die krächzende Stimme der Hexe genial.

Die Gesangseinlagen brachten ihre ausdrucksstarke und klagvolle Stimme wunderbar zum Ausdruck. Wird eine Geschichte noch von Live-Musik umrahmt, was mit der Brasserie der Fall war, ist die Begeisterung spürbar. Mit der Musik wurde das, was man hörte und sah, noch viel lebendiger. Von neun Blechbläserinnen und Blechbläsern und einem Schlagwerk wurden rund um die Geschichte die verschiedenen Stimmungen der Erlebnisse vermittelt. So ertönten das Cornet, die Posaune und weitere Instrumente. Mal leise, mal laut und dann wieder schnell und langsam.

Die Geschwisterkinder Hänsel und Gretel, die sich im Wald verirren und der Knusperhexe zum Opfer zu fallen drohen, begeisterten immer wieder. Im Märchen der Gebrüder Grimm hat der Komponist Engelbert Humperdinck bekannte Volkslieder aufgenommen. Gekonnt wurden die kleinen und grossen Kinder immer wieder zum Mitmachen eingebunden.

Die packende Erzählung liess die Welt von Hänsel und Gretel auf eindrucksvolle Weise lebendig werden. Die Erzählerin faszinierte nicht nur die Kinder, sondern brachte auch immer wieder die Erwachsenen zum Schmunzeln. Mit dieser Veranstaltung wird das 50-Jahr-Jubiläum der MSRL beendet. (mgt)