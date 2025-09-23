Immobilien
Abschluss der Schwingsaison

  23.09.2025 Fricktal, Sport
Die Fricktaler Jungschwinger am Herbstschwinget in Mümliswil (von links:) Ennio von Wyl, Kevin Imhof, Jonas Bühler, Lian Ackermann und Tobias Imhof. Foto: Ludwig Dünner
Mit dem Herbstschwinget in Mümliswil beendete die Nordwestschweiz ihre Freiluftsaison 2025. Drei Fricktaler Jungschwinger konnten sich den letzten Zweig der Saison erkämpfen.

Ludwig Dünner

159 Nachwuchs- und 55 Aktivschwinger absolvierten am vergangenen Samstag ...

