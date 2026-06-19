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Abschiedsblues am Ende von «indigo»

  19.06.2026 Kaiseraugst
Unterhaltung zur «blauen Stunde». Foto: zVg
Unterhaltung zur «blauen Stunde». Foto: zVg

Finissage der Ausstellung von Viktor Hottinger

Am vergangenen Sonntag ging die Ausstellung «indigo» von Viktor Hottinger zu Ende. Das Trio «Brandnew Strings» spielte zur «blauen Stunde» Jazzstandards und Apéro-Häppchen wurden serviert. Er sei froh, ...

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