Abschied zweier engagierter Stiftungsrätinnen

Anlässlich der ersten Stiftungsratssitzung des neuen Jahres verabschiedete das Gesundheitsforum Rheinfelden zwei langjährige und hochgeschätzte Stiftungsratsmitglieder: Patrizia Jegge und Ruth Sieber. «Beide haben mit ihrem ausserordentlichen Engagement die Arbeit der Stiftung über Jahre hinweg entscheidend geprägt und die Gesundheitsförderung in Rheinfelden nachhaltig gestärkt», wie es in einer Medienmitteilung heisst.

Patrizia Jegge war vom 17. März 2022 bis Ende 2025 Mitglied des Stiftungsrates, zuerst als Vertretung des GZF, dann als freies Mitglied. In dieser Zeit brachte sie sich mit ausserordentlichem Engagement, grosser Herzlichkeit und einem wachen Blick für Menschen und Themen ein. Besonders prägend war ihr Einsatz als Ideengeberin und tragende Kraft des Plaudercafés, das sie mit viel Hingabe und persönlichem Einsatz begleitet und aufgebaut hat. Mit ihrem feinen Gespür für Problemstellungen, ihrer ruhigen Art und ihrer lösungsorientierten Haltung war sie für das Team eine wertvolle Stütze. Umso erfreulicher ist es, dass Patrizia Jegge dem Gesundheitsforum weiterhin verbunden bleibt und das Plaudercafé vorerst weiter betreut.

Ruth Sieber engagierte sich vom 26. Februar 2018 bis Ende 2025 im Stiftungsrat, zuletzt als Vizepräsidentin. Mit grosser Verlässlichkeit, hoher Fachkompetenz und ausserordentlichem persönlichem Einsatz trug sie wesentlich zur strategischen und operativen Weiterentwicklung des Gesundheitsforums bei. Ursprünglich als Vertreterin des freiwilligen Schulsports gestartet, organisierte und förderte sie diesen Bereich über viele Jahre mit viel Herzblut. Darüber hinaus übernahm sie zahlreiche Zusatzaufgaben. Ihr Engagement ging weit über formelle Sitzungen hinaus und umfasste hunderte ehrenamtliche Stunden. Als Zeichen des besonderen Dankes und der Anerkennung für ihr langjähriges und ausserordentliches Engagement wurde Ruth Sieber vom Stiftungsrat an der Sitzung zum Ehrenmitglied ernannt. (mgt)