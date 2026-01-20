Immobilien
Abschied zweier engagierter Stiftungsrätinnen

  20.01.2026 Rheinfelden
Ruth Sieber (links) und Patrizia Jegge wurden geehrt und verabschiedet. Foto: zVg
Anlässlich der ersten Stiftungsratssitzung des neuen Jahres verabschiedete das Gesundheitsforum Rheinfelden zwei langjährige und hochgeschätzte Stiftungsratsmitglieder: Patrizia Jegge und Ruth Sieber. «Beide haben mit ihrem ausserordentlichen Engagement die Arbeit der ...

