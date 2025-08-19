Abschied von Stefanie Schmid

Acht Jahre lang hat Stefanie Schmid das Leben in Magden und Olsberg mitgeprägt. 2018 kam sie als junge reformierte Pfarrerin in die Region – und wurde dank ihrer herzlichen Art schnell weit über die Kirchgemeinde hinaus geschätzt. Ob bei Begegnungen im «Treffpunkt ...

Acht Jahre lang hat Stefanie Schmid das Leben in Magden und Olsberg mitgeprägt. 2018 kam sie als junge reformierte Pfarrerin in die Region – und wurde dank ihrer herzlichen Art schnell weit über die Kirchgemeinde hinaus geschätzt. Ob bei Begegnungen im «Treffpunkt für junge Erwachsene», bei den Sommerfesten im Gässli oder als Mitglied der Feuerwehr: Steffi war mitten im Dorfleben und setzte sich mit viel Engagement für die Menschen ein. Nun zieht es sie beruflich weiter. «Ihr Abschied hinterlässt in Magden spürbare Lücken, gleichzeitig ist es einem Grossteil der Bevölkerung ein Anliegen, ihr für die gemeinsame Zeit Danke zu sagen», heisst es in einer Medienmitteilung. Deshalb entsteht ein Geschenk, an dem sich alle Magdenerinnen und Magdener beteiligen können (www.steffigeht.ch). Am Sonntag, 21. September, um 17.15 Uhr findet zudem im reformierten Kirchgemeindehaus Gässli ein gemeinsamer Abschied mit anschliessendem Apéro riche statt. (mgt)