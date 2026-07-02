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Abschaffung der Steuerkommissionen

  02.07.2026 Fricktal
Patrik Meier, Grossrat SVP, Zeihen
Patrik Meier, Grossrat SVP, Zeihen

Auch an der letzten Grossratssitzung vor den Sommerferien profitierten die Ratsmitglieder aufgrund der hohen Temperaturen von einer Tenü-Erleichterung. Zu Beginn der Sitzung verlas der Ratspräsident vier Rücktrittsschreiben.

Nach der Sommerpause werden Severin Lüscher und Hannes ...

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