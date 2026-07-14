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Abgerechnet wird nach sechs Gängen

  14.07.2026 Fricktal, Sport
Tobias Dünner (oben) im ersten Gang mit einem Sieg gegen Tobias Schönenberger. Foto: Ludwig Dünner
Tobias Dünner (oben) im ersten Gang mit einem Sieg gegen Tobias Schönenberger. Foto: Ludwig Dünner

Der Weissenstein-Schwinget ob Solothurn wurde am Samstag zum 75. Mal ausgetragen. Nick Alpiger beendete die Nordwestschweizer Durststrecke. Der Fricktaler Tobias Dünner machte am Nordwestschweizer-Bergfest mit einem starken Morgenprogramm auf sich aufmerksam.

Ludwig Dünner

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