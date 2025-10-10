Im Schützenkeller des Hotel Schützen in Rheinfelden findet am 21. Oktober eine interessante Krimilesung mit Thomas Blubacher und Romeo Meyer statt. Der promovierte Theaterwissenschaftler Thomas Blubacher war als Regisseur für Bühnen in Europa und den USA tätig. Er ...

Im Schützenkeller des Hotel Schützen in Rheinfelden findet am 21. Oktober eine interessante Krimilesung mit Thomas Blubacher und Romeo Meyer statt. Der promovierte Theaterwissenschaftler Thomas Blubacher war als Regisseur für Bühnen in Europa und den USA tätig. Er publizierte über 30 Bücher vorwiegend zur Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts, zuletzt «Weimar unter Palmen». Nach «Ausgespielt» ist «Abgehängt» sein zweiter Kriminalroman. Der Basler Schauspieler und Moderator Romeo Meyer absolvierte seine Ausbildung an der Zürcher Hochschule der Künste, war an Bühnen in der Schweiz und Deutschland engagiert, ist Mitglied des Zürcher Improvisationstheaters «anundpfirsich» und amtierender Impro-Europameister. (mgt/nfz)

Krimilesung mit Thomas Blubacher und Romeo Meyer am Dienstag, 21. Oktober, um 20 Uhr, im Schützenkeller, Hotel Schützen Rheinfelden.

www.schuetzenhotels.ch