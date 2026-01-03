Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

ABFALLENTSORGUNG IM SAGIMÜLITÄLI

  03.01.2026 Fricktal
Foto: Vreni Weber
Foto: Vreni Weber

Endlich Ordnung in den vier eigenen Wänden! Ein unbekannter Spender hat sich über die Weihnachtstage Platz in seiner Wohnung geschaffen. Wanderer dürfen sich im Sagimülitäli über eine weiche Sitzgelegenheit freuen. Sie danken für die sinnvolle Wiederverwertung. ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote