ABFALLENTSORGUNG IM SAGIMÜLITÄLI

ABFALLENTSORGUNG IM SAGIMÜLITÄLI03.01.2026 Fricktal
Endlich Ordnung in den vier eigenen Wänden! Ein unbekannter Spender hat sich über die Weihnachtstage Platz in seiner Wohnung geschaffen. Wanderer dürfen sich im Sagimülitäli über eine weiche Sitzgelegenheit freuen. Sie danken für die sinnvolle Wiederverwertung. (vwe)
