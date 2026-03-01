«Aber es kann die Welt für diesen Menschen verändern»

Anlässlich der Generalversammlung kam es zu personellen Veränderungen im Samariterverein Möhlin. Auch ein Blick zurück auf ein aufregendes Jubiläumsjahr durfte nicht fehlen.

Der Samariterverein Möhlin verabschiedet verdienstvolle Frauen

Anlässlich der Generalversammlung kam es zu personellen Veränderungen im Samariterverein Möhlin. Auch ein Blick zurück auf ein aufregendes Jubiläumsjahr durfte nicht fehlen.

2025 war ein ausserordentlich erfolgreiches Jahr; im Zentrum das 100-jährige Bestehen des Vereins, das mit einem stimmungsvollen Fest gemeinsam mit Behördenvertretern und anderen Vereinen gefeiert wurde. Ein weiterer Höhepunkt war die Vereinsreise ins Schweizer Paraplegiker-Zentrum Nottwil, die mit einer eindrücklichen Führung sowie einer schönen Schifffahrt verbunden war. Anlässlich des Jubiläums durfte der Verein zudem eine Wechselausstellung im Dorfmuseum Melihus präsentieren.

Auch in Zahlen zeigt sich das grosse Engagement der Mitglieder: Insgesamt leistete der Verein 304 Stunden Sanitätsdienst. Die Blutspendeaktion verzeichnete 174 Teilnehmende. Drei öffentliche Kurse wurden von 30 Personen besucht, während zielgruppenspezifische Kurse in Institutionen insgesamt 203 Teilnehmende erreichten. Für besonderen Einsatz durften 16 Mitglieder ein Fleissgeschenk entgegennehmen. Ebenso beteiligte sich der Verein erfolgreich am Ferienspass-Programm.

Über Jahrzehnte immer da

Die Generalversammlung brachte auch personelle Veränderungen mit sich. Ehrenmitglied Paul Gasser wurde als Tagespräsident gewählt und leitete die Wahlen. Präsidentin Theres Soder führt den Verein weiterhin. Rita Wunderlin trat nach 23 Jahren als Aktivmitglied und 17 Jahren Aktuarin zurück; das Amt übernimmt neu Andrea Lingg. Marianne Brunner legte nach 29 Jahren im Verein, davon 23 als First Aid Instruktorin und 15 Jahre als Kassierin, sämtliche Ämter nieder. Die Funktion der Kassiererin wird vorübergehend von Monika Krebs ausgeübt, die zugleich nach 29 Jahren als First Aid Instruktorin und Samariterlehrerin sowie als Technische Leiterin zurücktritt. Diese Aufgabe übernimmt neu Jacqueline Peter. Als Vizepräsident und Materialverwalter amtet weiterhin Edy Söder, während Susanna Amoruso neu das Amt der Ersatzrevisorin übernimmt. Der Verein freut sich zudem, mit Andreas Mangold einen neuen First Aid Instruktor und Samariterlehrer gewonnen zu haben.

Zu Ehrenmitgliedern ernannt wurden Marianne Brunner und Rita Wunderlin. Eine besondere Auszeichnung im Samariterwesen erhielten Edy Söder und Rita Wunderlin: Beide wurden mit der Henry-Dunant-Medaille geehrt, der höchsten Anerkennung im Samariterwesen. In ihrem Schlusswort hielt Präsidentin Theres Soder fest: «Einem Menschen zu helfen mag nicht die ganze Welt verändern, aber es kann die Welt für diesen Menschen verändern.» Mit grosser Motivation blickt der Samariterverein auf das Jahr 2026 und freut sich auf weitere gemeinsame Aktivitäten im Dienst der Bevölkerung. (mgt)