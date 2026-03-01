Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

«Aber es kann die Welt für diesen Menschen verändern»

  01.03.2026 Möhlin
Die neuen Ehrenmitglieder: Marianne Brunner (links) und Rita Wunderlin. Fotos: zVg
Die neuen Ehrenmitglieder: Marianne Brunner (links) und Rita Wunderlin. Fotos: zVg

Der Samariterverein Möhlin verabschiedet verdienstvolle Frauen

Anlässlich der Generalversammlung kam es zu personellen Veränderungen im Samariterverein Möhlin. Auch ein Blick zurück auf ein aufregendes Jubiläumsjahr durfte nicht fehlen.

2025 war ein ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote