ABENDSPAZIERGANG DES NATUR-UND VOGELSCHUTZVEREINS SCHWADERLOCH

Die Sonne schien noch angenehm, als sich die Teilnehmenden des diesjährigen Abendspaziergangs des Natur- und Vogelschutzvereins Schwaderloch nach und nach beim Glaserhof einfanden. Nach einer kurzen Begrüssung spazierten sie Richtung Leibstadt los. Zwischenzeitlich sah man über dem Rhein dunklere Regenwolken aufziehen. Mit gutem Rückenwind überquerten die Teilnehmenden das Feld und spazierten auf dem Baumlehrpfad dem Rhein entlang aufwärts. Ab und zu wusste einer etwas Interessantes über die Pflanzen zu erzählen. Wer gerade in diesem Grüppchen wanderte, blieb stehen und hörte zu. Beim Kraftwerk schauten sich einige die grosse Tafel mit den Fischen an, auch hier wurde Wissen über diese Tiere ausgetauscht. Ein Mitglied war in seinem Element und erzählte viel Interessantes über die aufgezeigten Bewohner des Rheins. Anschliessend versammelte sich die Gruppe im Restaurant Schützen. Beim Essen und angeregten Diskutieren wurde der kurze Regenschauer überlistet und der Heimweg konnte später bereits im Dunkeln, dafür trockenen Fusses, zurückgelegt werden. (mgt)