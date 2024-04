Abendschwinget mit neuer Führung

Thomas Stocker hat das Präsidium übernommen

Der Obermumpfer Thomas Stocker zeichnet erstmals als OK-Präsident für den Fricktaler Abendschwinget verantwortlich. Er löst den langjährigen OK-Präsidenten David Schreiber ab.

Ludwig Dünner

Der ehemalige Fricktaler Kranzschwinger Thomas Stocker blieb nach seiner aktiven Zeit im Schwingklub Fricktal nicht untätig. Seit 2006 nimmt er Einsitz im Vorstand. Jetzt übernimmt er die Geschicke als OK-Präsident für den Abendschwinget sowie den Aargauer Kantonalen Nachwuchs-Schwingertag. Die beiden Anlässe gehen am Wochenende vom 29. und 30. Juni in Schupfart über die Bühne.

Verankert in der Region

Nicht nur durch sein Amt als Kommandant der Feuerwehr Oberes Fischingertal ist Stocker mit der Region verankert. Der bald 42-jährige Landwirt führt einen Betrieb oberhalb von Obermumpf. Der neue OK-Präsident hat die Kontakte nach Schupfart für den Austragungsort geknüpft und konnte so den Männerchor Schupfart sowie den Turnverein Schupfart als Partnervereine gewinnen. So gelang es ihm schnell, das zehnköpfige Organisationskomitee aus Mitgliedern der drei Vereine zusammenzustellen. «Ich bin mit den Vorbereitungen sehr zufrieden, jeder nimmt seine Arbeit sehr ernst», sagt Stocker. Er ist überzeugt, die Besucherinnen und Besucher auf einem tadellosen Festplatz beim Turnhallenareal begrüssen zu können. «Wir sind noch nicht am Ziel, doch dank der grossen Unterstützung und Mithilfe von vielen Personen sind wir schon auf einem guten Weg.»

Familienvater und Coach

Stocker, mit seiner Frau Martina hat er vier Kinder, ist neu «Jungschwinger-Papi» und am Mittwochabend oft bei den Fricktaler Jungschwingern im Training anzutreffen. Sein elfjähriger Sohn Robin trat jüngst zum ersten Mal an einem Schwingfest an. Am Hallenschwinget in Lenzburg sammelte er seine ersten Wettkampferfahrungen. Durch die Verbundenheit zu den Jungschwingern freut sich Thomas Stocker, dass er mit seinem OK auch den Aargauer Kantonalen Nachwuchsschwingertag durchführen kann. Rund 20 bis 25 Fricktaler Jungschwinger werden am 30. Juni im Teilnehmerfeld der 250 Jungathleten zum Wettkampf antreten.