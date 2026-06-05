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Jetzt offiziell Frick Volley - GV im Zeichen von Namensänderung und Wechsel im Vorstand

  05.06.2026 Frick, Sport
Frick Volley freut sich auf das kommende Vereinsjahr mit dem Marktfest vom 21. bis 23. August 2026 in Frick und hofft, viele Gäste im Sotto l’Ombrellino an der Hauptstrasse 74 begrüssen zu dürfen. Fotos: zVg
Frick Volley freut sich auf das kommende Vereinsjahr mit dem Marktfest vom 21. bis 23. August 2026 in Frick und hofft, viele Gäste im Sotto l’Ombrellino an der Hauptstrasse 74 begrüssen zu dürfen. Fotos: zVg

Im Rahmen der 52. Generalversammlung wurden Ende Mai Chantal Sahli und Tobi Honolka neu in den Vorstand von Frick Volley gewählt.

Am 29. Mai haben sich rund 40 Mitglieder von Frick Volley zur GV getroffen. Diese fand im Sotto l’Ombrellino, der Marktfestlokalität von Frick Volley, ...

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