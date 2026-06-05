Jetzt offiziell Frick Volley - GV im Zeichen von Namensänderung und Wechsel im Vorstand

Am 29. Mai haben sich rund 40 Mitglieder von Frick Volley zur GV getroffen. Diese fand im Sotto l’Ombrellino, der Marktfestlokalität von Frick Volley, ...

Im Rahmen der 52. Generalversammlung wurden Ende Mai Chantal Sahli und Tobi Honolka neu in den Vorstand von Frick Volley gewählt.

Am 29. Mai haben sich rund 40 Mitglieder von Frick Volley zur GV getroffen. Diese fand im Sotto l’Ombrellino, der Marktfestlokalität von Frick Volley, statt. Der Anlass startete mit einem Videodreh für die Bewerbung der Beiz am Marktfest. Im Anschluss wurde gegrillt und ein erstes Mal im Sotto l’Ombrellino gegessen, bevor es zum formellen Teil überging. Die Traktandenliste war lang, weshalb die GV beinahe drei Stunden dauerte. Ein wichtiger Punkt war die Namensänderung von TSV Frick Volleyball zu Frick Volley. Dies wurde möglich, da die Dachorganisation TSV Frick im April 2025 aufgelöst wurde. Die Mitglieder nahmen den neuen Namen, welcher bereits seit Jahren im Logo ist, einstimmig an. Des Weiteren mussten die Statuten angepasst werden. Der neue Branchenstandard von Swiss Olympic macht hier Vorgaben, welche es umzusetzen galt. Mit Freude und schönen Erinnerungen konnte auf das Jubiläumsjahr zurückgeblickt werden. Die Mitglieder des 50-Jahr-Jubiläums-OK’s wurden verdankt.

Aufgrund von zwei Rücktritten aus dem Vorstand wurden Chantal Sahli und Tobi Honolka neu in den Vorstand gewählt. Nina Ledwinka und Nadine Bosshard wurden für ihre sieben resp. acht Jahre Vorstandstätigkeit verdankt. Die Damen und Herren U16-Teams wurden für ihren 2. und 3. Rang, die U11 für den 6. Rang an der Finalissima geehrt. (mgt)