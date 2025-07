Ab jetzt hat Möhlin eine Kampfwahl

Eva Staubli-Mahrer kandidiert für den Gemeinderat

Die FDP will ihren vor vier Jahren verlorenen Sitz im Gemeinderat zurück und schickt Eva Staubli-Mahrer ins Rennen. Sie ist neben fünf Männern die bisher einzige Frauenkandidatur.

Ronny Wittenwiler

«Wer sich etwas umhört, kommt nicht um einen vorsichtigen Befund herum: Dass der Freisinn tatsächlich noch ins Rennen steigt, mit einer Frau, scheint nicht ausgeschlossen.» Das hielt die NFZ vor gut einem Monat fest. Nun ist es definitiv: Die FDP Möhlin portiert Eva Staubli-Mahrer (Jahrgang 1962) und macht damit aus bisher fast schon formellen Wahlen eine Kampfwahl. Mit Staubli-Mahrer sind es neu sechs Kandidaten für fünf freie Sitze. Bereits ihre Kandidatur angekündigt hatten zuvor die Bisherigen Lukas Fässler (SVP), Loris Gerometta, Hans Metzger, Thomas Freiermuth (alle parteilos) sowie Neo-Kandidat Severin Schürch von der Mitte-Partei.

FDP und Mitte-Partei wollen zurück

Die beiden neuen Kandidaten Eva Mahrer-Staubli und Severin Schürch verbindet das Unterfangen, den Sitz für ihre jeweilige Partei zurückzuholen. Damals noch CVP, verlor die heutige Mitte-Partei ab Legislaturperiode 2014 ihren Sitz an die SP. Die FDP gehörte vor vier Jahren zu den Verlierern, nachdem ihr bisheriger Kandidat die Wiederwahl verpasst hatte. Ihre neue Kandidatin Staubli-Mahrer, hier geboren und aufgewachsen, gehört seit 2018 dem Vorstand der FDP Möhlin an. Beruflich ist sie seit über vierzig Jahren in der Versicherungsbranche tätig, unter anderem in leitenden Positionen. «Ich habe mir diese Kandidatur sehr gut überlegt und ich fühle mich bereit für diese Aufgabe», sagt Eva Staubli-Mahrer auf Anfrage der NFZ. Als Mitglied der Finanz- und Geschäftsprüfungskommission in den vergangenen vier Jahren habe sie bereits einen guten Einblick in die kommenden Herausforderungen der Gemeinde Möhlin erhalten. «Wenn nicht jetzt, wann dann», sagt sie zur Kandidatur. Sollte es das Stimmvolk genauso sehen, dass es an der Zeit sei, eine Frau und als solche die Hälfte der über 11000 Personen im Dorf im Gemeinderat vertreten zu haben – «dann will ich gerne diese Kandidatin sein».

Es ist ein Aspekt, der auch andere Parteien umtreibt. Vor rund einem Monat, gefragt nach möglichen Kandidaturen aus den eigenen Reihen, liess die SP Möhlin auf Anfrage der NFZ ausrichten: «Die Sozialdemokratische Partei Möhlin würde gerne eine Kandidatin als Nachfolgerin von Markus Fäs für den Gemeinderat Möhlin vorschlagen. Sie hat aber noch keine Frau gefunden, welche unter den aktuellen Voraussetzungen bereit ist, zu kandidieren.» Die Gespräche würden bis Anfang August weiterlaufen, sagte Werner Erni, Präsident der SP Möhlin – jene Partei, die derzeit mit Markus Fäs den Gemeindeammann stellt, der allerdings als einziger der bisherigen Exekutivmitglieder nicht wieder antritt.

Die Wahlen sind am 28. September, damit Kandidaturen auf den Wahlunterlagen namentlich vermerkt sind, müssen diese bis 15. August auf der Kanzlei eingereicht werden. Aktuell sind es sechs Bewerbende für fünf Sitze. Und Möhlin hat ab sofort eine Kampfwahl.