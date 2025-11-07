Aargauischer Schachtag mit Rapidturnier

Am Sonntag, 9. November, findet in Ennetbaden der Aargauische Schachtag statt. Schachspieler aus dem ganzen Kanton ermitteln in der Turnhalle an der Grendelstrasse 9, ab 9 bis 17 Uhr in drei Kategorien die Sieger. Gespielt wird ein Rapidturnier mit sieben Runden. Eine Partie dauert maximal 45 ...

Am Sonntag, 9. November, findet in Ennetbaden der Aargauische Schachtag statt. Schachspieler aus dem ganzen Kanton ermitteln in der Turnhalle an der Grendelstrasse 9, ab 9 bis 17 Uhr in drei Kategorien die Sieger. Gespielt wird ein Rapidturnier mit sieben Runden. Eine Partie dauert maximal 45 Minuten. Erwartet werden bis zu 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Auch Zuschauer sind willkommen. Organisiert wird der Anlass von der Schachgesellschaft Baden. (mgt/nfz)