Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Aargauischer Schachtag mit Rapidturnier

  07.11.2025 Nordwestschweiz

Am Sonntag, 9. November, findet in Ennetbaden der Aargauische Schachtag statt. Schachspieler aus dem ganzen Kanton ermitteln in der Turnhalle an der Grendelstrasse 9, ab 9 bis 17 Uhr in drei Kategorien die Sieger. Gespielt wird ein Rapidturnier mit sieben Runden. Eine Partie dauert maximal 45 ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote