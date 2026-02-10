Aargauer Vielfalt: von Wölflinswil bis Boswil

Förderung kultureller und gesellschaftlicher Projekte

62 gemeinnützige Projekte erhalten einen Beitrag oder eine Defizitgarantie aus dem Swisslos-Fonds. Dabei handelt es sich um einen breiten Fächer an Aktivitäten im ganzen Kanton.

Der Jurapark Aargau ist ein regionaler Park mit nationaler Bedeutung. Der gleichnamige Verein engagiert sich für die nachhaltige Entwicklung des Parkgebiets. Mit dem Projekt «Relaunch Dreipärke-Radtour» wird die bestehende Veloroute zwischen dem Naturpark Südschwarzwald, dem Regionalen Naturpark Schaffhausen und dem Jurapark Aargau gestärkt. Neue umfassende Karten und eine überarbeitete Website zur Sensibilisierung für einen bewussten Umgang mit der Natur fördern die regionale Vernetzung, sowie den nachhaltigen Tourismus. Der Kanton steuert dazu 4000 Franken bei.

In Lenzburg wird das Kulturhaus Tommasini umgebaut und saniert. Swisslos finanziert diese Weiterentwicklung mit 1,6 Millionen Franken. Auf dem Schloss Lenzburg findet im Juni die Lenzburgiade 2026, das Festival für Klassik und Weltmusik, statt. Dieser Anlass wird mit 150 000 Franken unterstützt. Ein reichbefrachtetes Programm plant die Stiftung Künstlerhaus Boswil. Verschiedene Ausbildungs- und Weiterbildungsangebote und Konzerte im Musikbereich erhalten Swisslos-Beiträge von insgesamt 480 000 Franken. Für ihre Jubiläumsprojekte zum 25-Jahr-Jubiläum erhält die Stiftung Murikultur 150 000 Franken. Die Jubiläumstour 2026–2027 von Klassik Nuevo Orchestra wird mit 120 000 Franken finanziert.

246 000 Franken für Capriccio

Für die Sonderausstellung des Historischen Museums Baden «Hilfe, ich erbe!» gibt es einen Beitrag von 95 000 Franken. Das Theater Tuchlaube in Aarau muss ihre Theatertechnik erneuern. Auch hier hilft der Swisslos-Fonds und steuert 230 000 Franken bei. Für die Saison 2026– 2027 und ihr Projekt «Musik bringt Aargauer Baudenkmäler zum Klingen» fliessen an das in Rheinfelden beheimatete Capriccio Barockorchester 246 000 Franken. Das SOlsberg Festival, welches in Olsberg und der Region Rheinfelden stattfindet, erhält einen Unterstützungsbeitrag von 55 000 Franken. Der Verein Dorf plus in Wölflinswil wird für die Natur- und Kulturwoche mit 4500 Franken unterstützt.

Kinder- und Jugendförderung

Der Jugendtheaterclub Toi Toi Toi ist ein Angebot der Kleinen Bühne Zofingen und richtet sich an Jugendliche der Oberstufenklassen, die erste Theaterluft schnuppern möchten. Die jungen Spielenden laden das Publikum in der Kleinen Bühne Zofingen zum Schaudern ein: Der Jugend-Theaterkurs gipfelt mit der Aufführung eines Krimis. Swisslos gibt einen Zustupf von 4500 Franken.

«You got this» ist der Titel des diesjährigen Jugendtanzprojekts des Vereins Kids in Dance. Der Verein erarbeitet in Kooperation mit dem Kurtheater Baden eine tänzerische Darbietung über die körperliche Vielfalt der Jugendlichen. Mit dem Format schafft das Projekt einen inklusiven Raum, in dem junge Menschen aus verschiedenen sozialen und kulturellen Hintergründen gemeinsam die Stärke der Diversität aufzeigen. Der Kanton steuert 15 000 Franken bei. Die Kinder- und Jugendförderung steht auch für das Openair «Whoa» im Vordergrund. Das Openair bietet jungen aufstrebenden Musikschaffenden aus der Region eine Auftrittsmöglichkeit und beruft sich dabei auf eine seit 1997 existierende Tradition. Das diesjährige «Whoa» wird zur musikalischen Oase des Wettingerfests 2026 und erhält 10 000 Franken.

Medien im Dialog

Der Verein Oral History trägt die Schweizer Geschichte durch audiovisuelle Zeitzeugnisse an die breite Öffentlichkeit. Mit dem neuen Projekt «Schweizer Geschichte(n) – Zeitzeuginnen und Zeitzeugen erzählen», wird Geschichten und Erinnerungen Gehör geschenkt. Das Projekt möchte einen Beitrag dazu leisten, das wertvolle nationale Kulturerbe der Zeitzeuginnen und Zeitzeugen zu stärken und der breiten Bevölkerung den Zugang zur Schweizer Geschichte der letzten 100 Jahre zu ermöglichen. Dies wird mit 22 000 Franken honoriert.

Der Schweizer Heimatschutz wurde 1905 gegründet und engagiert sich für das gebaute Erbe in städtischen und ländlichen Räumen. Im Mai 2026 erscheint eine zweisprachige Publikation, welche die schönsten Freibäder der Schweiz, darunter sechs Aargauer Bäder, zusammenträgt. Die Publikation zeigt das Zusammenspiel von See, Fluss, Chlor und Natur und bietet einen fotografischen Einblick in das landschaftliche und gebaute Kulturerbe der Schweiz. Diese Publikation erhält 7000 Franken als Beitrag von Swisslos. (nfz)