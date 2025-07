AARGAUER STAFFELMEISTERSCHAFTEN

Nach langer Zeit fanden auf der Sportanlage Bustelbach in Stein wieder die Kantonalen Staffelmeisterschaften statt, zum ersten Mal vom TV Stein durchgeführt. Über die Kurz- und Langdistanzen starteten 119 Teams, in den Alterskategorien U10 bis Aktive sowie PluSport. Drei Rekorde konnten ...

Nach langer Zeit fanden auf der Sportanlage Bustelbach in Stein wieder die Kantonalen Staffelmeisterschaften statt, zum ersten Mal vom TV Stein durchgeführt. Über die Kurz- und Langdistanzen starteten 119 Teams, in den Alterskategorien U10 bis Aktive sowie PluSport. Drei Rekorde konnten verzeichnet werden: In der Kategorie U14M 3x600-Meter lief das Team vom LA Mutschellen in 5:22,89 Minuten einen neuen Aargauer Rekord. in der Kategorie U14W 3x1000-Meter liefen die Mädchen vom Track Club Aarau eine Zeit von 10:08,00 Minuten und einen neuen Schweizer Rekord gab es für Elena Jevric, Florentina Schiegg und Hannah Sennrich vom Track Club Aarau in der Kategorie U14W über 3x600m-Meter mit 5:31,11 Minuten. (mgt) Foto: zVg