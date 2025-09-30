Immobilien
«Aargauer Pfyl» stoppt in Schwaderloch

  30.09.2025 Schwaderloch
Grosse Reisegesellschaft aus Schwaderloch. Foto: zVg
Pontoniere Schwaderloch feiern ihr 125-Jahre-Jubiläum

Da wurde nicht schlecht gestaunt, als am 20. September, kurz nach sieben Uhr morgens, ein Zug beim Bahnhof in Schwaderloch anhielt, um die wartenden 88 Personen einzuladen und nach Luzern zu bringen. Letztmals hielt offiziell am ...

