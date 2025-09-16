Bei kühlem Wetter wurden im August im ganzen Fricktal Sportler und deren Leiter zur Aargauer Meisterschaft Plusport eingesammelt. Der Sportclub Wohlen-Lenzburg hatte die Sportanlage perfekt vorbereitet, um sich in diversen Leichtathletik-Disziplinen zu messen. So wurde zum Beispiel beim ...

Bei kühlem Wetter wurden im August im ganzen Fricktal Sportler und deren Leiter zur Aargauer Meisterschaft Plusport eingesammelt. Der Sportclub Wohlen-Lenzburg hatte die Sportanlage perfekt vorbereitet, um sich in diversen Leichtathletik-Disziplinen zu messen. So wurde zum Beispiel beim Kugelstossen, Speerwerfen und 100-Meter-Lauf alles gegeben. Auch das Glück durfte wieder mitspielen, indem beim Korbball-Zielwurf auch noch Büchsen geworfen wurden, um das Resultat zu verbessern. So hatten alle die Chance, aufs Podest zu kommen. Nach einem feinen Mittagessen wurden am Nachmittag noch die spannenden Gruppenwettkämpfe ausgetragen. Zur Freude aller, durften einige der Fricktaler Sportler auf dem Podest eine begehrte Medaille entgegennehmen. Als Höhepunkt bekamen die Fricktaler noch einen Wanderpokal, da von ihnen prozentual am meisten Turner teilnahmen. (mgt)