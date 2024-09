Aargauer Schuhfirma Künzli schliesst aufgrund fehlender Nachfolge

Der traditionsreiche Aargauer Schuhhersteller Künzli wird per Ende Jahr seine Geschäftstätigkeit einstellen. Trotz einer sorgfältigen und professionell unterstützten Nachfolgeplanung fand sich keine adäquate Nachfolgelösung - obwohl die Firma gesund ist und wächst.

Die «Künzlischuhe», medizinische Schuhe zur Therapie von Knöchel- und Bänderverletzungen, werden ebenso verschwinden wie die edel-kultigen Sneakers mit den fünf Künzli-Streifen. Eine Schweizer Traditionsmarke geht damit verloren.

Inhaberin Barbara Artmann (63) bedauert dies zutiefst: «Ich habe meine Rolle immer als Hüterin der Marke Künzli verstanden. Es war nicht leicht, Künzli auf die Zukunft einzustellen und fit zu machen. Dies ist uns in den letzten Jahren gelungen. Jetzt dennoch schliessen zu müssen, ist mehr als bitter.»

Für die 11 Mitarbeitenden des Teams am Hauptsitz in Windisch lassen sich Kündigungen nicht vermeiden, wie das Unternehmen mitteilt. Künzli bedauert dies sehr, unterstützt die betroffenen Mitarbeitenden bei der Neuorientierung und ist zudem guter Hoffnung, dass andere Arbeitgeber Freude an den gut ausgebildeten Spezialisten finden. Für die Fabrik in Albanien wird nach einer Lösung gesucht, die möglichst das eingespielte Team bewahrt.

Die Künzli SwissSchuh AG hat eine lange Tradition: Im Jahr 1927 gründet Werner Künzli ein Unternehmen zur Herstellung von Sportschuhen. 1955 übernimmt sein Sohn Kurt Künzli das Geschäft und entwickelt Künzli zum Inbegriff von Schweizer Sportschuhen. Zu seinen zentralen Erfindungen gehört auch die 5er Patentschnürung in den 50er Jahren, die nicht nur dem Fuss besonderen Halt gibt, sondern sich auch schnell mit ihren prägnanten 5 Streifen zum Markenzeichen der Künzli Schuhe entwickelt. In den 70-er Jahren entstand der Stabilschuh mit den seitlichen Stabilisatoren, fortgeführt als Künzli Ortho sind diese heute die führende Therapie für Köchel- und Bänderverletzungen. Ab 2005 entstand die Künzli Sneakerlinie. 2012 verlor Künzli sein ureigenes Markenzeichen durch einen Angriff des aus Künzli entstandenen US Konzerns K-Swiss.

2020 kehrten die bekannten fünf Streifen zurück auf die Sneakers, die Linie ist sehr erfolgreich unterwegs. Die Orthoschuhe sind, besonders bei Achillessehnen- und Sprunggelenksverletzungen, nicht aus der modernen Therapie wegzudenken. Auch dieser Bereich wächst. Künzli betreibt ein eigenes Werk in Albanien, in dem die sehr speziellen, anspruchsvollen Schuhe hergestellt werden.

Künzli ist bestrebt, den Betrieb geordnet herunterzufahren. Dies bedeutet, dass die Kernprodukte Künzli Ortho bis ins vierte Quartal bezogen werden können, ggfs. auf Vorbestellung bei vorhandenen Rohwaren. Überhänge und Restposten sowie Sneakers werden voraussichtlich bis ins erste Quartal 2025 erhältlich sein bzw. abverkauft.