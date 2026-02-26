Immobilien
Aargauer Auszeichnung für Markus Bundi

  26.02.2026 Aargau
Markus Bundi wird für sein langjähriges und vielseitiges Engagement für die Förderung literarischer Vermittlungsformen ausgezeichnet. Foto: zVg
Anerkennungspreis des Aargauer Kuratoriums

Das Aargauer Kuratorium verleiht alle zwei Jahre den Anerkennungspreis und würdigt dieses Jahr den Schweizer Autor, Lyriker, Kulturjournalisten, Essayisten und Herausgeber Markus Bundi.

Markus Bundi wurde 1969 in Wettingen geboren ...

