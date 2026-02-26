Aargauer Auszeichnung für Markus Bundi

Anerkennungspreis des Aargauer Kuratoriums

Das Aargauer Kuratorium verleiht alle zwei Jahre den Anerkennungspreis und würdigt dieses Jahr den Schweizer Autor, Lyriker, Kulturjournalisten, Essayisten und Herausgeber Markus Bundi.

Markus Bundi wurde 1969 in Wettingen geboren und verbrachte seine Kindheit in Nussbaumen bei Baden. Er studierte an der Universität Zürich Philosophie, Neue Deutsche Literatur sowie Linguistik. Nach dem Abschluss wirkte er bis 2005 als Kulturredakteur für die Aargauer Zeitung. Seither unterrichtet er an der Alten Kantonsschule Aarau Philosophie und Deutsch. Neben seiner eigenen schriftstellerischen Tätigkeit zeichnet sich Markus Bundi durch seine engagierte literarische Vermittlungstätigkeit aus. Sei es als Lehrer, Journalist oder Verleger – sein Herz schlägt für die Literatur. Als Herausgeber hat er die umfangreiche Werkausgabe von Klaus Merz beim Haymon Verlag betreut und war massgeblich an der Herausgabe von «DIE REIHE» beteiligt, die beim Wolfbach Verlag von 2010 bis 2020 erschienen ist und insgesamt 72 Gedichtbände umfasst.

Der Anerkennungspreis würdigt sein langjähriges, vielseitiges Engagement für die Förderung literarischer Vermittlungsformen, was Bundi sehr freut: «Wenn ich das richtig verstehe, werde ich dafür ausgezeichnet, andere Menschen anzustecken, zum Beispiel mit Literatur. Das ist ziemlich verrückt; ich bin meinerseits grad vollauf begeistert!»

Die Preisverleihung findet am 21. August 2026 in der Alten Reithalle in Aarau statt. Die Veranstaltung bietet Gelegenheit, mit dem Preisträger, ausgewählten Gästen aus Literatur- und Kultursphäre sowie Vertreterinnen und Vertretern des Kuratoriums ins Gespräch zu kommen. Der Anerkennungspreis ist mit 20 000 Franken dotiert und wird alternierend mit dem Kunstpreis des Kantons Aargau verliehen. (nfz)