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Aargau mit neuem Sportgesetz

  14.04.2026 Aargau, Sport
Im Aargau sind mehr als 1000 Sportvereine aktiv. Das neue Sportgesetz soll im Kanton die Koordination und Unterstützung im Sportbereich fördern. Foto: zVg
Im Aargau sind mehr als 1000 Sportvereine aktiv. Das neue Sportgesetz soll im Kanton die Koordination und Unterstützung im Sportbereich fördern. Foto: zVg

Inkrafttreten am 1. Mai 2026

Mit dem neuen Sportgesetz und der neuen Sportverordnung erhält die Aargauer Sportförderung erstmals eine gesetzliche Grundlage. Die neuen Erlasse sollen die Zusammenarbeit von Kanton, Gemeinden und Sportorganisationen stärken.

Der Sport ...

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