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Aargau hortet Reserven von 1,4 Milliarden Franken

  08.04.2026 Aargau

Der Kanton Aargau erzielt zum wiederholten Male einen überaus positiven Abschluss. Die Rechnung schliesst mit einem Überschuss von 345 Millionen Franken ab.

Davon sind 117 Millionen aus der laufenden Rechnung, 162 Millionen von der Nationalbank und 66 Millionen von der Axpo.

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