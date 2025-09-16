Immobilien
Aarau im MAG-Fieber

  16.09.2025 Nordwestschweiz

Vom 25. bis 28. September heisst es in Aarau wieder: Türen auf für den MAG – Markt Aarauer Gewerbetreibender. Bereits zum 84. Mal verwandelt sich der Graben vor der historischen Altstadt in ein farbenfrohes Markttreiben, das Jung und Alt begeistert. In diesem Jahr sind so viele ...

