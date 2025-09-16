Aarau im MAG-Fieber

Vom 25. bis 28. September heisst es in Aarau wieder: Türen auf für den MAG – Markt Aarauer Gewerbetreibender. Bereits zum 84. Mal verwandelt sich der Graben vor der historischen Altstadt in ein farbenfrohes Markttreiben, das Jung und Alt begeistert. In diesem Jahr sind so viele ...

Vom 25. bis 28. September heisst es in Aarau wieder: Türen auf für den MAG – Markt Aarauer Gewerbetreibender. Bereits zum 84. Mal verwandelt sich der Graben vor der historischen Altstadt in ein farbenfrohes Markttreiben, das Jung und Alt begeistert. In diesem Jahr sind so viele Aussteller wie noch nie vertreten. Der MAG vereint Tradition und Innovation, Handel und Erlebnis, Unterhaltung und Begegnung. Vier Tage lang wird der Graben zum Treffpunkt für Familien, Freunde und Gäste aus der ganzen Region. (mgt/nfz)

www.mag-aarau.ch