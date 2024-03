Aarau: Haus durch Feuer unbewohnbar

In der Nacht von Karfreitag auf Samstag zerstörte ein Feuer ein Zweifamilienhaus in Aarau. Beim Brand wurde niemand verletzt. Die Brandursache ist noch unbekannt.

AARAU. Am Karfreitag, 29. März, kurz nach 23 Uhr meldeten mehrere Personen, dass in Aarau, an der Schönenwerderstrasse ein Haus brenne. Ein Grossaufgebot der Feuerwehr sowie Patrouillen der Stadtpolizei Aarau und Kantonspolizei Aargau rückten umgehend vor Ort aus. Beim Eintreffen der Rettungskräfte, nur wenige Minuten nach dem Meldungseingang, ragten schon grosse Flammen aus dem Dachstock.

Die Feuerwehr konnte durch schnelles Eingreifen das Feuer rasch unter Kontrolle bringen. Die beiden Bewohner der Liegenschaft konnten das Objekt selbstständig verlassen und wurden durch Sanitäter untersucht. Sie blieben unverletzt. Durch die Flammen wurde das Haus zerstört und ist nicht mehr bewohnbar. Die beiden Bewohner konnten die Nacht an anderen Orten verbringen.

Aktuell ist die Brandursache noch unbekannt. Die Brandermittlung der Kantonspolizei war in der Nacht vor Ort und nahm erste Ermittlungen auf.

Während den Löscharbeiten war die Schönenwerderstrasse komplett gesperrt, die Feuerwehr leitete den Verkehr um. Die Strasse konnte um 04.15 Uhr wieder freigegeben werden. (mgt)