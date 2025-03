99 Jahre «im Tal, fürs Tal»

Generalversammlung der Raiffeisenbank Wegenstettertal

Die Raiffi «Im Tal, fürs Tal», wie sie sich selbst bezeichnet, ist weiterhin erfolgreich unterwegs. Eine gutgelaunte Genossenschaftsfamilie stimmte allen Anträgen zu und freute sich am Auftritt von Überraschungsgast Kliby und Caroline.

Mit rund 450 anwesenden Personen war die Beteiligung an der ordentlichen Generalversammlung der Raiffeisenbank Wegenstettertal am Samstag beachtlich. Im Mittelpunkt standen die Zustimmung zur Verzinsung des Anteilscheins mit 6 Prozent, das 100-Jahr-Jubiläum der Bank, welches mit diversen Aktivitäten im Jahr 2026 gebührend gefeiert wird und das seit Monaten bestens gehütete Geheimnis des Abends mit den Überraschungsgästen «Kliby und Caroline».

Die Flamme weitergeben

Verwaltungsratspräsident Jascha Schneider-Marfels führte mit dem Zitat von Thomas Morus treffend vor Augen, was die Raiffeisenbank Wegenstettertal seit fast einem Jahrhundert auszeichnet. «Tradition ist nicht das Halten der Asche, sondern das Weitergeben der Flamme», so Schneider-Marfels. Nachdem an der letztjährigen Generalversammlung die Statutenrevision genehmigt wurde, hat die Bank im Jahr 2024 zudem einen bedeutenden Schritt mit der Umsetzung der überarbeiteten Statuten der Raiffeisengruppe gemacht. Diese Reform stärkt die Transparenz und Gerechtigkeit innerhalb der Gruppe und legt den Grundstein für ein modernes, zukunftsorientiertes Bankwesen.

Markus Haefliger, Vorsitzender der Bankleitung, präsentierte die erfolgreichen Geschäftszahlen für 2024. Die Raiffeisenbank Wegenstettertal blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Sie erwirtschaftete, analog dem Vorjahr, einen Jahresgewinn in Höhe von 0,53 Millionen Franken. Das Hypothekargeschäft konnte weiter ausgebaut werden und das Anlagegeschäft verzeichnete eine erfreuliche Zunahme. Die Bank weist nun eine Bilanzsumme von nahezu 410 Millionen Franken aus. Alle Anträge des Verwaltungsrats, einschliesslich der Annahme des Jahresberichts und der erteilten Decharge an Verwaltungsrat und Bankleitung, wurden genehmigt. Markus Haef liger betonte die Wichtigkeit des 100-Jahr-Jubiläums: «Dieses Jubiläum ist auch verbunden mit einem Moment der Dankbarkeit – für das entgegengebrachte Vertrauen unserer Mitglieder, die Verbundenheit der Bank zur Region und die grossartige Zusammenarbeit, die uns über Generationen hinweg getragen hat.» Gleichzeitig ist es eine Verpf lichtung, die genossenschaftlichen Werte auch in die nächsten 100 Jahre zu tragen, «Im Tal, fürs Tal».

Ein besonderes Highlight der Veranstaltung waren die Überraschungsgäste Kliby und Caroline, die mit ihrem einzigartigen Humor und ihrer charmanten Art die Anwesenden begeisterten. Das Duo sorgte für zahlreiche Lacher und brachte frischen Wind in die Generalversammlung. Ihre humorvolle Darbietung war eine willkommene Abwechslung und wurde von den Teilnehmern mit grossem Applaus belohnt. Das sehr persönliche Interview mit dem erfolgreichen und weit über die Schweizer Grenzen hinaus bekannten Bauchredners Urs Kliby, welches von Jascha Schneider-Marfels mit ihm geführt wurde, brachte den Anwesenden viele Hintergrundinformationen abseits des Showbiz nahe. Am Ende des Interviews verlosten Kliby und Caroline auf unterhaltsame Weise fünf Goldvreneli. Zum Abschluss der Veranstaltung erhielten die anwesenden Genossenschafterinnen und Genossenschafter ein sehr persönliches Geschenk in Form einer von Kliby handsignierten CD von «Kliby und Caroline». (mgt/nfz)