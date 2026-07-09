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98. KUL’TOUR-Etappe

  09.07.2026 Gipf-Oberfrick
Bandoneonkonzert in Gipf Oberfrick mit Michael Zisman. Foto: Silvana Frigeri
Bandoneonkonzert in Gipf Oberfrick mit Michael Zisman. Foto: Silvana Frigeri

Musikalisches Klangerlebnis in Gipf-Oberfrick

Für die 98. KUL’TOUR-Etappe war Adrian Beyeler, ein Gründungsmitglied von KULTOUR, Gastgeber für ein Konzert mit Michael Zisman.

In diesem Jahr feiert der Goldschmied und Juwelier sein 30-jähriges ...

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