Für die 98. KUL’TOUR-Etappe war Adrian Beyeler, ein Gründungsmitglied von KULTOUR, Gastgeber für ein Konzert mit Michael Zisman.

Musikalisches Klangerlebnis in Gipf-Oberfrick

Für die 98. KUL’TOUR-Etappe war Adrian Beyeler, ein Gründungsmitglied von KULTOUR, Gastgeber für ein Konzert mit Michael Zisman.

In diesem Jahr feiert der Goldschmied und Juwelier sein 30-jähriges Geschäftsjubiläum und erfüllt mit Freude die persönlichen Wünsche und Vorstellungen seiner Kunden. Wegen des kleinen Raums in seinem Atelier wurde die St. Wendelinskirche an diesem heissen Tag zum Austragungsort des Konzerts und bot den Gästen ein begehrtes kühles Plätzchen. Hitzige Temperaturen draussen waren der perfekte Rahmen, um gedanklich einen Sprung in die Tangowelt Argentiniens zu wagen.

Michael Zisman, weltweit in Orchestern oder als Solist mit seinem Bandoneon unterwegs, war Gast dieser Etappe. Zu seinem Repertoire gehören eigene Kompositionen, alte und moderne Lieder in den Genres wie Tango oder Jazz. Seine musikalische Entwicklung war geprägt von der Frage, warum das Bandoneon in Argentinien als das Tangoinstrument schlichtweg nur für diese Musikrichtung geeignet sein soll. In der Schweiz versuchte es Michael Zisman mit Jazz auf dem Bandoneon. Mit Erfolg.

Was ist ein Bandoneon?

Entstanden ist es in der deutschen Mittelschicht als Orgelersatz für die Volksmusik. Mit den Flüchtlingsströmen aus Europa im 19. Jahrhundert gelangte das Bandoneon nach Argentinien und wurde weiterentwickelt. Als Tangoinstrument ist es dort seitdem nicht mehr wegzudenken.

Musikalisches Klangerlebnis

Michael Zisman führte vor, wie veränderte Stimmungen durch Wechsel der Tonarten vermittelt werden können. Am selbst umgebauten E-Piano kann Michael Zisman Bandoneonklänge nachstellen und als Ergänzung zum gleichzeitig einhändigen Spiel des Bandoneons verwenden.

Als besonderes Klangerlebnis erlebten die Zuhörer die im Raum hängen gebliebenen Töne. Sie einzufangen oder entschwinden zu lassen, war ihnen selbst überlassen. Viele schlossen die Augen und liessen sich auf das Experiment ein. Als Zugabe spielte Michael Zisman zwei aus dem Publikum gewünschte Tangohymnen. (dh/)