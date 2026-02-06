96. ETAPPE KULTOUR: LÄNDLER MUSIK IN DER LANDI

Emmentaler Volksmusik war zu Gast in der Landi Gipf-Oberfrick. Die Band Neoländler präsentierten auf verschiedenen Instrumenten wie eine Halszither, Geige, Emmentaler Einhandflöte, Häxenschit oder singende Säge Musik aus der ganzen Schweiz und liessen sogar die Puppen ...

Emmentaler Volksmusik war zu Gast in der Landi Gipf-Oberfrick. Die Band Neoländler präsentierten auf verschiedenen Instrumenten wie eine Halszither, Geige, Emmentaler Einhandflöte, Häxenschit oder singende Säge Musik aus der ganzen Schweiz und liessen sogar die Puppen tanzen. Eindrücklich war auch wie zwei Bandmitglieder gleichzeitig auf drei Instrumenten spielten. Mit kleinen Anekdoten zur Entstehung oder Herkunft der einzelnen Stücke erzählten die Musiker ihre persönliche Verbindung dazu. Ein Schmunzeln blieb dabei natürlich nicht aus. Die Musik begleitete den klaren Gesang und liess das Publikum abtauchen in die alpine Welt der Schweiz. Mit den Texten brauchte es nur wenig Phantasie, um sich Naturbilder oder die Atmosphäre auf den Tanzböden vorzustellen. (mgt)