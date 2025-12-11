9. Stadtlauf

Bereits zum 9. Mal organisieren die Swiss Cycling Veteranen Bezirke Laufenburg/Rheinfelden am Sonntag, 18. Januar 2026, den grenzüberschreitenden Laufenburger Stadtlauf. Der Start erfolgt beim Rathaus Schweiz und geht über die Laufengasse – Untere Wasengasse – Hinterer Wasen – obere Wasengasse – Gerichtsgasse – Kirche – Burgmattstrasse – Fischergasse – Rheinbrücke CH – Rheinbrücke D rechts hoch – Wendepunkt nach Tunnel beim Rathaus (Baden) – Rheinbrücke D – Rheinbrücke CH – wieder zum Rathaus Schweiz. Die Kinder absolvieren eine kleinere Runde und haben den Wendepunkt direkt nach der Brücke. Der erste Start erfolgt um 9.30 Uhr und um 12.55 Uhr bilden die Piccoli, 10 Jahre und jünger, den Abschluss. Mitmachen kann jederman. Je nach Kategorie ist die Strecke zwei- bis viermal zu bezwingen. Anmeldung und Auskunft bei Bernadette Rippstein, 062 871 29 71 oder bernadette.rippstein@hispeed.ch. Anmeldungen bis am 20. Dezember 2025. Nachmeldungen werden am 18. Januar, ab 8.15 Uhr, in der Burgmattturnhalle Laufenburg entgegengenommen. (mgt)

www.swisscycling-fricktal.ch