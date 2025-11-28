Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

80 UND KEIN BISSCHEN MÜDE

  28.11.2025 Möhlin
Foto: zVg
Foto: zVg

An der 80. GV der Naturfreunde Möhlin konnte Präsident Daniel Metzger 56 Aktivmitglieder zur Jahresversammlung begrüssen. Neun neue Mitglieder wurden aufgenommen. Aktuell sind es 185 Aktivmitglieder. Langjährige Mitglieder wurden für ihre Vereinszugehörigkeit (25 und ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote