80 UND KEIN BISSCHEN MÜDE

An der 80. GV der Naturfreunde Möhlin konnte Präsident Daniel Metzger 56 Aktivmitglieder zur Jahresversammlung begrüssen. Neun neue Mitglieder wurden aufgenommen. Aktuell sind es 185 Aktivmitglieder. Langjährige Mitglieder wurden für ihre Vereinszugehörigkeit (25 und 50 Jahre) geehrt. Im kommenden Jahr sind wieder 39 verschiedene Events vorgesehen. Die Naturfreunde Möhlin sind aktiv unterwegs – zu Fuss bei Wanderungen oder bei geselligen Treffen und selbstverständlich immer wieder beim Stammtisch im Turmstübli. Das vergangene Jahresprogramm mit den Jubiläumsfeiern fand grossen Zuspruch. Vor 50 Jahren wurde das Turmstübli auf dem Sonnenberg in der heutigen Form erbaut – ein guter Grund für ein grossartiges Fest auf dem Berg. Das Bild zeigt einige der neuen Vereinsmitglieder. (mgt)