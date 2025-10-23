80 Minuten Akkordeonklänge zum 80. Geburtstag

Akkordeon-Orchester Frick lädt zum Jubiläumskonzert

Das Akkordeon-Orchester Frick darf dieses Jahr das 80-Jahre-Jubiläum feiern. Zu diesem Anlass freuen sich die Mitglieder, das Publikum am Samstag, 8. November, in der Mehrzweckhalle 1958 in Frick zu begrüssen.

Mit dem Motto «80 Minuten Musik» führt das Orchester durch einen unterhaltsamen Abend mit Spiel und Spass. Das Publikum darf gespannt sein und sich auch überraschen lassen, was das Akkordeon-Orchester gemeinsam mit dem AOF Schwyzerörgeli und den Musikschülerinnen und -schülern eingeübt hat. Aktuell laufen die letzten Proben unter der musikalischen Leitung von Priska Herzog und Doris Erdin. «Geniessen Sie tanzende Finger über Marsch und Tango und lassen Sie sich durch die AOF-Küche und am Kuchenbuffet kulinarisch verwöhnen», laden die Orchester-Mitglieder zum Kommen und Geniessen ein. (mgt)