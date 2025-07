788 Unterschriften: In Frick kommt der Mehrzweckhallen-Kredit vors Volk

Der 1,93 Millionen Franken teure Projektierungskredit für den Ersatzneubau der Mehrzweckhalle 1958 mit zusätzlichen Schulräumen kommt an die Urne. Gestern Morgen reichte das Referendumskomitee 788 Unterschriften ein.

Simone Rufli

360 Unterschriften hätten gereicht, 788 Unterschriften konnte die Gruppe um Etienne Frey gestern Mittwochmorgen auf der Gemeindekanzlei in Frick einreichen. Damit steht fest: Fricks Stimmbürgerinnen und Stimmbürger können am 28. September an der Urne über den 1,93 Millionen Franken teuren Projektierungskredit für den 20 Millionen teuren Ersatzneubau der Mehrzweckhalle 1958 mit zusätzlichen Schulräumen abstimmen.

Gesammelt wurden die Unterschriften von einer Gruppe, zusammengesetzt aus Vertretern verschiedener Parteien und Vereine. Wie Sprecher Etienne Frey bereits zum Start der Unterschriftensammlung Anfang Juli gegenüber der NFZ betont hat, geht es der Gruppe in erster Linie darum, «dass die ganze stimmberechtigte Bevölkerung über den Projektierungskredit entscheiden kann». Zur Erinnerung: An der Einwohnergemeinde-Versammlung vom 20. Juni war der Projektierungskredit mit 85 Ja gegenüber 72 Nein bei 7 Enthaltungen genehmigt worden. Dies nachdem Gemeindeammann Daniel Suter mit Stichentscheid eine Rückweisung des Geschäfts verhindert hatte.

«Die meisten Personen, die unterschrieben haben, sind der Meinung, dass Frick seine Finanzprobleme lösen muss, bevor neue Ausgaben in Millionenhöhe beschlossen werden. Ebenso muss Klarheit über die Finanzierung herrschen, zumal das Projekt mangels Eigenmittel hohe Schulden verursacht», so Frey. Von Privaten erwarte man auch, dass sie nicht mehr ausgeben, als sie finanzieren können.

In der zweiten Augusthälfte werde das Referendumskomitee zusammenkommen und sich für die Abstimmung vom September eine Strategie und ein Argumentarium zurechtzulegen.