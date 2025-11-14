Immobilien
745 000 Franken für Spielplatz und Treffpunkt

  14.11.2025 Kaiseraugst
Die Spielplatzfläche soll um einen Teil der bestehenden Rasenfläche erweitert werden. Foto: Valentin Zuumsteg
Der Spielplatz Dorf soll in Kaiseraugst umgestaltet und erneuert werden. Der Gemeinderat beantragt dafür einen Kredit in der Höhe von 745 000 Franken.

Valentin Zumsteg

Die Kinder in Kaiseraugst können sich freuen: Der Gemeinderat will den Spielplatz beim ...

