745 000 Franken für Spielplatz und Treffpunkt

Der Spielplatz Dorf soll in Kaiseraugst umgestaltet und erneuert werden. Der Gemeinderat beantragt dafür einen Kredit in der Höhe von 745 000 Franken.

Valentin Zumsteg

Die Kinder in Kaiseraugst können sich freuen: Der Gemeinderat will den Spielplatz beim Schulhausareal Dorf erneuern. «Der Anstoss dazu kam von Anwohnern, die auch Eltern sind», erklärt Gemeindepräsident Jean Frey. Eine Arbeitsgruppe, in welcher die Anwohnerschaft, die Schule, der Gemeinderat und die Verwaltung vertreten sind, hat zusammen mit einem Planungsbüro ein Vorprojekt erarbeitet. Vorgesehen ist, dass der bestehende Spielplatz auf dem Roten Platz vollständig zurückgebaut wird. Die Spielplatzfläche soll um einen Teil der bestehenden Rasenf läche erweitert werden. «Die Verkleinerung der Rasenf läche hat jedoch keinen Einfluss auf das Grümpeli. Auch die Bedürfnisse für weitere Festivitäten wurden berücksichtigt», hält Jean Frey fest.

Zusätzliche Sitzmöglichkeiten

Geplant ist ebenso eine Neugestaltung des Schulhausplatzes. Diese zielt darauf ab, die Fläche aufzuwerten. Das soll durch mobile Pf lanzenkübel und Sitzgelegenheiten sowie durch Belagsmarkierungen für Bodenspiele erreicht werden. «Die Zugänglichkeit und Nutzbarkeit, beispielsweise für die Feuerwehr oder bei Festen, bleibt dabei erhalten. In die Umgestaltung wird zusätzlich die Fläche oberhalb der Zufahrt zur Einstellhalle einbezogen», heisst es in der Botschaft zur kommenden Einwohnergemeinde-Versammlung vom 26. November. Auch im Höfli sollen zusätzliche Sitzmöglichkeiten geschaffen werden. Der Spielplatz befindet sich auf dem Dach der Einstellhalle. Ein Teilbereich dieser Halle ist für weitere statische Belastungen, insbesondere im Bereich des jetzigen Spielplatzes, nicht ausgelegt, wie Jean Frey erläutert. Geplant ist, die neue Zufahrt vom Roten Platz zur Rasenfläche über die jetzige Spielplatzfläche zu führen. «Dafür muss die Statik überprüft werden. Derzeit wird die Machbarkeit einer nachträglichen Ertüchtigung der betroffenen Fläche geprüft», so Frey.

Für die Umgestaltung und den Neubau des Spielplatzes Dorf beantragt der Gemeinderat der Einwohnergemeinde-Versammlung einen Kredit in der Höhe von 745 000 Franken. Darin nicht enthalten ist die mögliche Ertüchtigung der Einstellhalle. «Die Umgestaltung der Schulumgebung soll naturnäher gestaltet werden. Dies entspricht auch dem Lehrplan 21 des Kantons, der Unterricht im Freien vorsieht», betont der Gemeinderat. Die Fläche biete nicht nur Potential für einen attraktiven Multifunktionsplatz, sondern auch für einen Treffpunkt.

Kaiseraugster Einwohnergemeinde-Versammlung. Mittwoch, 26. November, 19 Uhr. Turnhalle Dorf.