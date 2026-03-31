732 Teilnehmende

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  31.03.2026 Sport

37. Leibstadter Gruppenschiessen

Während zweier Wochenenden fand das Gruppenschiessen des Schiessvereins Leibstadt statt. Es herrschten gute Schiessbedingungen. Bereits zum 37. Mal organisierte der Verein diesen Schiessanlass. Leider sind in diesem Jahr genau 50 Schützen weniger ...

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