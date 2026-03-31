732 Teilnehmende

Während zweier Wochenenden fand das Gruppenschiessen des Schiessvereins Leibstadt statt. Es herrschten gute Schiessbedingungen. Bereits zum 37. Mal organisierte der Verein diesen Schiessanlass. Leider sind in diesem Jahr genau 50 Schützen weniger ...

37. Leibstadter Gruppenschiessen

Während zweier Wochenenden fand das Gruppenschiessen des Schiessvereins Leibstadt statt. Es herrschten gute Schiessbedingungen. Bereits zum 37. Mal organisierte der Verein diesen Schiessanlass. Leider sind in diesem Jahr genau 50 Schützen weniger der Einladung gefolgt. Die Teilnehmenden konnten zwischen den Kategorien A (Sport) und D und E wählen. Das Sportprogramm bestand aus 12 Schüssen, 2 Probe- und 10 Einzelschüssen auf die Scheibe A10. Während bei den 2 anderen Programmen 18 Schüsse geschossen wurden, 3 Probe, 10 Einzel- und 5 Serie-Schüsse. Die Teilnehmer waren überaus erfolgreich, haben doch fast 80 % (579 Teilnehmende) eine Auszeichnung erhalten. Der SV Leibstadt dankt allen Besuchern und gratuliert den erfolgreichen Schützen zu ihren guten Resultaten.

In der Kat. Sport haben 205 Schützinnen und Schützen das Programm erfüllt. Sechs Teilnehmende haben 98 Punkte erzielt. Darunter zwei von der SG Fislisbach, Monika Meier und Heinz Bräm, sowie die Herren Rolf Gloor und Jürg Klöti vom Schiessverein Buchs AG. Gute 97 Punkte erreichte Werner Erdin vom SV Gansingen.

Als Gruppensieger in der Kat. Sport reüssierte Buchs mit sehr guten 485 Treffern. Im 2. Rang war der letztjährige Sieger, die Gruppe aus Fislisbach, mit 477 Punkten, gefolgt vom Freien Schiessverein Frick mit 474 Zählern.

Im Feld D (Ordonnanz) machten 381 Schützen mit. Die Einzelrangliste führte Yves Weber mit sehr guten 147 Treffern an. Nur einen Punkt weniger erzielten Philipp Bieli aus Matzendorf und der Hochfelder Walter Maag. Auch zwei Fricktaler erzielten gute Resultate, aus Sulz Toni Weiss mit 145 und aus Gansingen der Junior Luca Moser mit 142 Punkten. Der 1. Gruppenpreis ging an die Schützen der SG Matzendorf mit 703 Treffern. 10 Punkte zurück folgte die SG Hemmiken, im 3. Gruppenrang mit 692 Punkten waren die 5 Schützen aus Amden.

Im Feld E mussten alle mit dem Sturmgewehr 90 ebenfalls die 18 Schuss-Programme absolvieren. In diesem Feld haben 146 Teilnehmende mitgemacht (+34 gegenüber im Vorjahr). Die Gruppenrangliste dominierte die benachbarte Sektion vom SV Gansingen mit hervorragenden 696 Punkten. Sie gewannen mit grossem Vorsprung vor Buttwil-Geltwil (687) und der SG Hemmiken mit 684 Treffern. Beste Einzelschützen waren André Erdin und Martin Weiss, beide mit sehr guten 142 Punkten und vom SV Gansingen. (mgt)