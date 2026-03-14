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707 Kilometer, 15 900 Höhenmeter, 40 Grad

  14.03.2026 Fricktal
Individuell angereist, haben sich Michèle Mahrer und Tom Deiss zu Beginn der Woche in Kapstadt getroffen. Fotos: zVg
Individuell angereist, haben sich Michèle Mahrer und Tom Deiss zu Beginn der Woche in Kapstadt getroffen. Fotos: zVg

Cape Epic ist das härteste Mountainbike-Rennen der Welt und ohne täglich zu leiden, kommt niemand ins Ziel. Doch wen es einmal gepackt hat, den lässt es so schnell nicht mehr los, sagt Tom Deiss. Am Sonntag geht er mit Michèle Mahrer zum dritten Mal an den Start.

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