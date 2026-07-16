Bei der ersten Austragung waren noch 15 Modell-Piloten und 50 Zuschauer gekommen. Mittlerweile ...

Am 1. und 2. August finden auf dem Modellflugplatz Loorholz, zwischen Mandach und Leuggern, zum 23. Mal die Loorholz-Flugtage statt.

Viele Attraktionen für Modellflugbegeisterte

Am 1. und 2. August finden auf dem Modellflugplatz Loorholz, zwischen Mandach und Leuggern, zum 23. Mal die Loorholz-Flugtage statt.

Bei der ersten Austragung waren noch 15 Modell-Piloten und 50 Zuschauer gekommen. Mittlerweile sind es 60 Piloten aus ganz Europa und bis zu 3000 Zuschauer. Vom Elektroflieger über den Oldtimer bis zum Jet, vom kleinen Elektrohelikopter bis zum turbinengetriebenen Helikopter wird die ganze Palette des Modellf lugs vertreten sein.

Für die Zuschauer stehen über 500 Gratisparkplätze in unmittelbarer Nähe zur Verfügung. Es wird kein Eintritt verlangt, aber beim Eingang darf gerne in Form eines freiwilligen Obolus, zu Gunsten der MG SWIPAIR, für die grossen Aufwendungen gespendet werden.

Für die kleinen Besucher darf auf keinen Fall der «Zeltlibomber» fehlen. Ebenfalls nicht fehlen darf eine Festwirtschaft. Regionale und nationale Firmen werden ihre Produkte präsentieren. An beiden Tagen werden auch Helikopter-Rundflüge, mit einer EC 120 der Firma Swisshelicopter aus Pfaffnau, über das untere Aaretal angeboten. (pd/)

Programm

Samstag, 1. August, 10 bis 19 Uhr Modellflugvorführungen; 10 bis 18 Uhr Helikopterrundflüge.

Sonntag, 2. August, 10 bis 17 Uhr Modellflugvorführungen; 10 bis 17 Uhr Helikopterrundflüge.

Weitere aktuelle Informationen gibt es auf der Seite: www.loorholz-flugtage.ch