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60 Piloten

  16.07.2026 Fricktal
Die ganze Vielfalt des Modellflugs zeigt sich auf dem Loorholz-Platz. Foto: zVg
Die ganze Vielfalt des Modellflugs zeigt sich auf dem Loorholz-Platz. Foto: zVg

Viele Attraktionen für Modellflugbegeisterte

Am 1. und 2. August finden auf dem Modellflugplatz Loorholz, zwischen Mandach und Leuggern, zum 23. Mal die Loorholz-Flugtage statt.

Bei der ersten Austragung waren noch 15 Modell-Piloten und 50 Zuschauer gekommen. Mittlerweile ...

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