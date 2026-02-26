Immobilien
«6 ½ WUUCHE»

  26.02.2026 Fricktal
Foto: zVg

«6 ½ Wuuche – Spirit of the hawk» sagen Danke! Unser 30-Jahr-Jubiläum durften wir gebührend feiern. Die Fasnacht war einfach super – voller Freude, guter Stimmung und unvergesslicher Momente. Ein herzliches Dankeschön an alle, die uns am Jubiläumsapéro besucht haben und für die tollen Geschenke! Vielen Dank den Organisatoren, Helferinnen und Helfern und Sponsoren. Ohne euren Einsatz und eure Begeisterung wäre dieses tolle Erlebnis nicht möglich gewesen. Wir freuen uns auf das nächste Jahr! Euri «6 ½ Wuuche». (mgt) 

