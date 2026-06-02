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«Wir wollen das Rennen gewinnen»

  02.06.2026 Rheinfelden
Foto: Simone Rufli
Foto: Simone Rufli

 

Zusammen mit drei Freunden startet der Ueker Simon Rohrer im Dezember 2027 zum härtesten Ruderrennen der Welt. 4800 Kilometer in einem 8,5 Meter langen Hochseeruderboot quer über den Atlantik.

In Herznach stellte das Team «Diamond Row» am Donnerstagabend Projekt ...

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