5360 Stunden für die Allgemeinheit geleistet

Im vergangenen Jahr 2025, engagierten sich die rund 130 Helferinnen und Helfer des Gemeinnützigen Frauenvereins Rheinfelden mit 5360 Stunden unentgeltlich in den fünf Ressorts Mahlzeitendienst, Tischlein deck dich, Brockenstube, Teedienst und Blutspendeaktion. Würden diese Stunden mit einem Ansatz von 30 Franken ausbezahlt, ergäbe das den sagenhaften Betrag von 166 800 Franken. Als Zeichen des Danks für ihr grossartiges Engagement werden die treuen Helferinnen und Helfer jeweils im Januar zu einem geselligen Beisammensein mit Nachtessen eingeladen.

81 Personen meldeten sich für den diesjährigen Helfenden-Anlass am 26. Januar an. Gut gelaunt trafen sie um 18.30 Uhr im Eventlokal AU-REA ein, wo als erstes ein Apéro serviert wurde. Von Beginn an waren die Gespräche intensiv und die Stimmung sehr gut. Anschliessend ging es an die schön gedeckten Tische im Saal fürs Essen. Dort begrüsste Präsidentin Marsha Mueller die Anwesenden und dankte ihnen allen für ihre ehrenamtlichen, unverzichtbaren Einsätze. Und schon war es Zeit für die Vorspeise, welche als eine kleine Geste der Wertschätzung immer von den Vorstandsfrauen serviert wird.

Es folgten die Verabschiedungen und Ehrungen. Als erstes verabschiedete Rita Hirter, Ressortleiterin Mahlzeitendienst, zwei langjährige Mithelfende: Thomas Isenring erhielt als Anerkennung für seinen 17-jährigen Einsatz einen SBB-Gutschein überreicht. Paul Widmers Engagement dauerte 8 Jahre, was mit einem Altstadtgutschein verdankt wurde. Auch im Teedienst gab es einen Rücktritt. Die Ressortleiterin Monika Kamm überreichte Uschi Bertschi einen prächtigen Blumenstrauss zum Dank für ihre 10-jährige Mithilfe.

Zum Helfenden-Anlass gehört seit Jahren ein kleiner – regelmässig zu Heiterkeit führender – Wettbewerb. Unter dem Motto «Wir ziehen alle am selben Strang!» musste dieses Mal die Gesamtlänge von vier sehr unterschiedlichen Seilen geschätzt werden. Nach dem Hauptgang wurden die Resultate verkündigt und die drei besten Schätzwerte mit Preisen der kulinarischen Art belohnt. Für die metermässig am weitesten daneben liegende Antwort gab es zum Trost Schoggi Glückskäfer.

Inzwischen war das feine Dessertbuffet aufgebaut. Bei Fruchtsalat, Panna Cotta, Mousse au Chocolat und Kaffee gingen die Gespräche weiter bis etwa 21.30 Uhr, als sich die Anwesenden allmählich auf den Heimweg machten. Schön war’s! «Allen, welche zum Gelingen dieses gemütlichen Abends beitrugen – nicht zuletzt dem AU-REA-Team – sei an dieser Stelle herzlich gedankt», heisst es in einer Medienmitteilung. (mgt)

