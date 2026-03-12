50 Jahre Hauptorganistin

50 Jahre ist es her, dass Organistin Charlotte Moor in der katholischen Kirche in Frick ihren Dienst als Hauptorganistin angetreten hat. Das möchte sie feiern mit einem Konzert zum Laetaresonntag, 15. März, um 17 Uhr in Frick.

Bei diesem Anlass bringt Organistin Charlotte Moor nicht nur Lieblingsstücke aus ihrer musikalischen Biografie zu Gehör, sondern spielt auch zusammen mit zwei Musikerinnen, mit denen sie eine musikalische Freundschaft verbindet.

Die eine ist Regula Keller. Geboren und aufgewachsen im Aargau, studierte sie Violine an der Musikakademie Basel. Parallel zum Konzertdiplom folgten weiterführende Barockviolinstudien an der Schola Cantorum Basiliensis. Neben der pädagogischen Arbeit an der Kantonsschule Wettingen und der Musikschule Frick konzertiert sie in diversen internationalen Ensembles.

Die andere ist Christina Kessler, in Frick bekannt als Pfarreiseelsorgerin. Sie studierte an der Musikhochschule Freiburg i. Br. Schulmusik – mit Leistungsfach Gesang. Heute singt sie im Vokalconsort Bad Säckingen und tritt in Gottesdiensten und Konzerten in der Region immer wieder auch solistisch auf. Ihr Repertoire reicht vom Frühbarock über die Romantik bis hin zu jiddischen Liedern und Popmusik.

Charlotte Moor, aufgewachsen in Bremgarten, absolvierte während ihrer Tätigkeit als Primarlehrerin die aargauische Kirchenmusikschule in Wettingen. Das spätere Orgelstudium bei Egon Schwarb/Muri und Ruedi Meyer/ Winterthur schloss sie mit dem Lehrdiplom SMPV ab. Sie war während 38 Jahren Instrumentallehrerin für Orgel, Klavier und Blockflöte an der Musikschule Frick.

Beim Laetare-Konzert lässt sie mit Werken von Bach, Biber, Mendelssohn, Händel und Buxtehude die barocke Orgel von Metzler mit ihren 26 Registern erklingen. Auch die kleinere Truhenorgel von Orgelbau Hauser kommt im Mittelteil des Konzerts mit leiseren Tönen von Merula, Sweelinck und Pandolfi Mealli zu Wort.

Alle Freunde der Kirchenmusik sind zu diesem Jubiläumskonzert sehr herzlich eingeladen. (mgt)