Für die Nothilfe an Betroffene der extremen Dürre in der Region Farchana des Tschads hat der Regierungsrat einen Beitrag von 50 000 Franken gesprochen. Der Beitrag wird aus dem Swisslos-Fonds finanziert und an SWISSAID überwiesen. Die Region Farchana im Osten des Tschads leidet ...