5. AUSTRAGUNG DES RAIFFI DOPPEL CUP IM TC MÖHLIN

Am vergangenen Wochenende fand bereits zum fünften Mal das beliebte Doppelturnier im TC Möhlin statt, welches sogar Teilnehmer aus der Innerschweiz nach Möhlin lockte. Zum ersten Mal wurde das Turnier clubintern organisiert, was eine im Nachhinein unbegründete Nervosität bei den Verantwortlichen auslöste. In insgesamt 26 gespielten Matches zwischen Freitagabend und Sonntagnachmittag wurde, in den erfreulicherweise bis auf einen Startplatz voll besetzten Tableaus, in den beiden Kategorien Damen und Herren die Siegerinnen und Sieger ermittelt. Bei den Herren konnte sich das einheimische Duo bestehend aus Jens-Philipp Künzli und Jonas Rinderknecht ohne einen Satzverlust während des gesamten Turniers gegen Gustavo Kubli und Nicolas Gustavo Kubli (beide TC BIZ) durchsetzen. Im Damenfinal musste sich das Heim-Duo Monika Häring und Pina Cangeri im Final gegen Gerda Saam (TC Pratteln) und Daniela Makivic (TC TAB) im dritten Satz, gespielt als Match-Tie-Break, geschlagen geben. (mgt) Foto: zVg