Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Aargauer Gemeindefinanzausgleich 2027 – Fricktal als Nettozahler liefert 5 Millionen an den Kanton

  02.07.2026 Fricktal

Das Umverteilungsvolumen zwischen den Gemeinden beträgt 109,3 Millionen Franken, 4 Millionen mehr als im Vorjahr. Grund dafür ist, dass die Steuererträge der Gemeinden weiter gestiegen sind. Das Fricktal zahlt 13,3 Millionen Franken ein und bezieht 8,3 Millionen.

Walter Herzog

...
X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote