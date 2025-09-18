Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

45. Rheinfelder Volleyballturnier

  18.09.2025 Rheinfelden, Sport

Am vergangenen Wochenende stand die neue Engerfeld-Halle ganz im Zeichen des Volleyballsports. Zum 45. Mal fand das traditionelle Rheinfelder Volleyballturnier statt.

Der Samstag war geprägt von den Damenkategorien (4. und 5. Liga, Easy League sowie Seniorinnen), die seit Jahren ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote