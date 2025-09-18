45. Rheinfelder Volleyballturnier

Der Samstag war geprägt von den Damenkategorien (4. und 5. Liga, Easy League sowie Seniorinnen), die seit Jahren ...

Am vergangenen Wochenende stand die neue Engerfeld-Halle ganz im Zeichen des Volleyballsports. Zum 45. Mal fand das traditionelle Rheinfelder Volleyballturnier statt.

Der Samstag war geprägt von den Damenkategorien (4. und 5. Liga, Easy League sowie Seniorinnen), die seit Jahren fester Bestandteil des Turniers sind. Erstmals war zudem eine Herrenkategorie (4. und 5. Liga) im Programm, die auf reges Interesse stiess.

Am Sonntag stand das beliebte Mixed-Turnier auf dem Spielplan. In den beiden Kategorien «Aktive» und «Plausch» wurde mit viel Einsatz und Begeisterung gespielt. Auf den Feldern war eine Mischung aus Routine und jugendlichem Talent zu sehen. (mgt)