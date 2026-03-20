45 Frauen trafen sich zum Jassen

Mit viel Begeisterung und grosser Erwartung trafen sich kürzlich 45 Frauen im Rampartsaal in Frick zum 6. Jassturnier für Frauen, organisiert durch den Katholischen Frauenbund Frick. Der gemütliche Nachmittag wurde mit einem feinen Zobig abgerundet und beim anschliessenden Rangverlesen warteten auf alle Teilnehmerinnen schöne Preise. (mgt)