4000 Franken gesammelt

  08.01.2026 Sulz

Sternsinger in Sulz unterwegs Mit einem Segensgebet von Seelsorger Ante Svirac und ausgerüstet mit Kreide und Segens-Klebern wurden am Samstagmorgen elf gut informierte Sternsinger und ihre vier Begleitpersonen ins Sulztal geschickt, um den Leuten den Neujahrssegen zu überbringen. ...

