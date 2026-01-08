4000 Franken gesammelt

Sternsinger in Sulz unterwegs Mit einem Segensgebet von Seelsorger Ante Svirac und ausgerüstet mit Kreide und Segens-Klebern wurden am Samstagmorgen elf gut informierte Sternsinger und ihre vier Begleitpersonen ins Sulztal geschickt, um den Leuten den Neujahrssegen zu überbringen. ...

Sternsinger in Sulz unterwegs Mit einem Segensgebet von Seelsorger Ante Svirac und ausgerüstet mit Kreide und Segens-Klebern wurden am Samstagmorgen elf gut informierte Sternsinger und ihre vier Begleitpersonen ins Sulztal geschickt, um den Leuten den Neujahrssegen zu überbringen. Erstmals wurde der Segen in Rheinsulz durch drei Jungs in der St.-Margaretha-Kapelle überbracht. Leicht nervös, aber gut vorbereitet, meisterten sie ihre Aufgabe vor einem kleinen Publikum. Unter dem Motto «Schule statt Fabrik» sammelten die motivierten Sternsinger-Kinder im ganzen Dorf über 4000 Franken für Kinder aus Bangladesch. Nach einem reichhaltigen Mittagessen und Königskuchen als Dessert ging es am Nachmittag nochmals auf die verschneiten Strassen. Stolz und glücklich über das gesammelte Geld sowie die vielen Süssigkeiten durften die Sternsinger-Kinder am späteren Nachmittag entlassen werden. Nicht nur die Sonne strahlte, auch die Kinderaugen leuchteten an diesem Nachmittag.

Am Sonntag fand in der Kirche in Sulz der Dankesgottesdienst unter Mithilfe der Religionsklasse mit Nunzia Izzo und den Sternsinger-Kindern statt. Die Kinder durften für ihren grossartigen Einsatz ein herzliches Dankeschön entgegennehmen. Ebenfalls ein grosses Dankeschön ging an alle Spender, welche die Aktion gegen Kinderarbeit unterstützt haben, und an alle Helfer und Helferinnen, die diesen Anlass in irgendeiner Weise mitgetragen hatten. (mgt)