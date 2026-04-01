40 Prozent mehr Umsatz in der Brockenstube

Generalversammlung des Frauenvereins Frick: 53 Mitglieder und 2 Gäste folgten der Einladung zur 137. Generalversammlung des gemeinnützigen Frauenvereins Frick ins Clubhaus des FC Frick. Nach einem feinen Nachtessen aus der Clubhaus-Küche konnte Käthi Steffen, Präsidentin ad interim, den offiziellen Teil des Abends eröffnen. Beim Jahresbericht wurde auf ein ereignisreiches Vereinsjahr zurückgeblickt. Besonders erwähnenswert: die Vereinsreise nach Murten, welche allen viel Freude bereitete. Bei den Anlässen waren der Koffermarkt und die Frauenkleider-Tauschparty richtige Publikumsmagnete und beim Traktandum Finanzen gab es Erfreuliches zu berichten: der Verein steht auf gesunden Beinen. Im Vergleich zum Vorjahr konnte der Umsatz in der Brockenstube um fast vierzig Prozent gesteigert werden. Dies vor allem dadurch, dass die Öffnungszeiten erweitert wurden und auch die freiwilligen Brocki-Helferinnen ganz besondere Arbeit geleistet haben. Insgesamt konnten von den Brocki-Einnahmen und dem Erlös aus den Anlässen, mehr als 20 000 Franken an Institutionen, hauptsächlich in der Region, gespendet werden. Unter anderem dem Sozialdienst Frick, der Rotkreuz-Tagesstätte, der Kontaktgruppe Asyl, Rückenwind Plus, um nur einige zu nennen.

Zehn Frauen wurden mit grossem Applaus willkommen geheissen, von sechs Mitgliedern musste im vergangenen Jahr Abschied genommen werden, ihrer wurde gedacht.

Bei den Wahlen gab es mit Maria Theresia Husner einen Rücktritt aus dem Vorstand zu verkünden. Sie hatte in den vergangenen zwei Jahren nicht nur die Finanzen bestens im Griff, sie initiierte auch die Website, den Vereinsauftritt auf Social Media und war mit viel Elan dabei, den Verein weiterzubringen. Ein neues Vorstandsmitglied konnte bis zur GV nicht gefunden werden. Erfreulicherweise hat sich aber Neumitglied Mirjam Maurer dazu bereit erklärt, die Finanzen des Vereins auch ohne Vorstandszugehörigkeit zu führen. Zudem stellt sich Andrea Sahmer, auch sie ein Neumitglied, als neue Website- und Social Media-Verantwortliche zur Verfügung. Dass es aber in nächster Zeit unbedingt neue Vorstandsmitglieder braucht, machte Käthi Steffen deutlich, denn auch sie beabsichtigt, ihr Amt an der nächsten Generalversammlung niederzulegen. Ehrenpräsidentin Erika Oesch stand die Aufgabe zu, die Wahlen der verbleibenden Vorstandsfrauen durchzuführen. Alle vier Frauen wurden einstimmig und mit grossem Applaus in ihren Ämtern bestätigt.

Nach dem Rücktritt von Revisorin Doris Herzog, welche 13 Jahre diese verantwortungsvolle Arbeit ausgeführt hatte, konnte mit Barara Willi eine Nachfolgerin gefunden und gewählt werden. Auch die bisherige Revisorin Julia Stihl wurde einstimmig und mit grossem Applaus wiedergewählt. Nach wertschätzenden Worten von Gemeinderätin Alexandra Leimgruber und der Grussbotschaft von Corinne Brutschi aus dem Kantonalvorstand des AGF, konnte die GV geschlossen werden. (mgt)

Jahresprogramm auf www.frauenverein-frick.ch