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40 000 Franken gegen Ebola

  18.06.2026 Aargau

Der Regierungsrat hat 40 000 Franken für die Nothilfe zur Eindämmung des Ebola-Ausbruchs in der Demokratischen Republik Kongo gesprochen. Der Beitrag wird an Medair überwiesen und geht zulasten des Swisslos-Fonds. Die Epidemie trifft eine Region, die von bewaffneten Konflikten, ...

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