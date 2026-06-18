40 000 Franken gegen Ebola

Der Regierungsrat hat 40 000 Franken für die Nothilfe zur Eindämmung des Ebola-Ausbruchs in der Demokratischen Republik Kongo gesprochen. Der Beitrag wird an Medair überwiesen und geht zulasten des Swisslos-Fonds. Die Epidemie trifft eine Region, die von bewaffneten Konflikten, ...

Der Regierungsrat hat 40 000 Franken für die Nothilfe zur Eindämmung des Ebola-Ausbruchs in der Demokratischen Republik Kongo gesprochen. Der Beitrag wird an Medair überwiesen und geht zulasten des Swisslos-Fonds. Die Epidemie trifft eine Region, die von bewaffneten Konflikten, massiven Bevölkerungsbewegungen, Naturkatastrophen und wiederkehrenden Epidemien gezeichnet ist und sich dadurch bereits in einer humanitären Krise befindet. (mgt/nfz)