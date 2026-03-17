40 000 Franken für Syrien

Der Regierungsrat entspricht dem Gesuch des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK) und spricht 40 000 Franken Nothilfe zugunsten vulnerabler Personen in Nord- und Nordostsyrien. Der Beitrag wird aus dem Swisslos-Fonds finanziert. Die Spendengelder dienen dazu, den akuten Versorgungslücken ...

Der Regierungsrat entspricht dem Gesuch des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK) und spricht 40 000 Franken Nothilfe zugunsten vulnerabler Personen in Nord- und Nordostsyrien. Der Beitrag wird aus dem Swisslos-Fonds finanziert. Die Spendengelder dienen dazu, den akuten Versorgungslücken entgegenzuwirken. Um das Leid in den betroffenen Gebieten zu lindern, werden Lebensmittelpakete bereitgestellt. Das Projekt erreicht über 6000 Familien, unabhängig von ethnischer und religiöser Zugehörigkeit. (nfz)