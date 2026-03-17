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40 000 Franken für Syrien

  17.03.2026 Aargau

Der Regierungsrat entspricht dem Gesuch des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK) und spricht 40 000 Franken Nothilfe zugunsten vulnerabler Personen in Nord- und Nordostsyrien. Der Beitrag wird aus dem Swisslos-Fonds finanziert. Die Spendengelder dienen dazu, den akuten Versorgungslücken ...

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