36. Briefmarkenbörse im Kurbrunnensaal

  23.12.2025 Rheinfelden

Die diesjährige Rheinfelder Briefmarkenbörse findet am Sonntag, 28. Dezember, statt. Sie ist von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Neben Briefmarken und interessanten Briefen findet man auch Ansichtskarten und Münzen. 25 Jahre lang war der Bahnhofsaal die Heimat dieser Börse ...

