36. Briefmarkenbörse im Kurbrunnensaal

Die diesjährige Rheinfelder Briefmarkenbörse findet am Sonntag, 28. Dezember, statt. Sie ist von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Neben Briefmarken und interessanten Briefen findet man auch Ansichtskarten und Münzen. 25 Jahre lang war der Bahnhofsaal die Heimat dieser Börse zwischen Weihnachten und Neujahr. Davor war der Kurbrunnensaal zwölf Jahre lang der Ort der Börse und hierhin kehrt sie in diesem Jahr wieder zurück. 18 Händler an 36 Tischen bieten ihre Ware an. Sie sind im Musiksaal und in der Trinkhalle zu finden. Aufgelegt wird der neue «Fricktaler Philatelist 2026». Im ersten Artikel geht es um den Übergang von der kantonalen Post zur eidgenössischen Post im Bezirk Rheinfelden. Die kantonale Post im Aargau bestand von 1804 bis 1850. Im Bezirk Rheinfelden waren Rheinfelden und Stein rechnungspflichtige Postbüros und bekamen 1832 einen grossen Zweikreisstempel, der bis 1853 verwendet wurde. Der zweite Artikel befasst sich mit Ansichtskarten der Brauerei Feldschlösschen, die vor 150 Jahren, am 8. Februar 1876, gegründet wurde.

Wie immer kann am Vereinstisch in der Trinkhalle auch Rat zu Sammlungen geholt werden. Das Café im Musiksaal lädt zum Verweilen und Fachsimpeln ein. Der Eintritt ist frei. (mgt)